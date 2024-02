Maturzyści z I LO w Świebodzinie bawili się na studniówce na zamku w Łagowie | ZDJĘCIA

Czyż można było sobie wymarzyć lepsze miejsce na studniówkę niż zamek joannitów w Łagowie? A takie szczęście mieli maturzyści z I LO w Świebodzinie, którzy ten pierwszy poważny bal przeżyli w historycznych murach.

Choć miejsce jak i eleganckie stroje świadczyły o tym, że to wydarzenie podniosłe i uroczyste, to nie znaczyło to wcale, że i miny uczniów pozostały poważne. Maturzyści twierdzili, że jest czas na zabawę i czas na naukę. Teraz trzeba się cieszyć wspólnym byciem i zresetować głowy. By potem solidnie się już uczyć do egzaminów maturalnych.

Studniówka I LO w Świebodzinie i tradycyjny polonez

Tradycyjnie podczas zabawy nie mogło zabraknąć poloneza, do którego maturzyści wytrwale się przygotowywali. A nawet jeśli ktoś pomylił kroki, to nikt się tym nie przejmował. Wszak nie od dziś wiadomo, że pomyła w polonezie to oznaka tego, że na maturze będzie się miało szczęście. To jeden z wielu studniówkowych przesądów. Na wszelki wypadek warto więc było założyć czerwoną podwiązkę czy bieliznę, zabrać ze sobą coś pożyczonego. Choć tak naprawdę, mówili maturzyści, najważniejsze jest solidne przygotowanie do egzaminów.

Miło jest bawić się na 100 dni przed maturą w takim gronie

Humory podczas studniówki dopisywały. Przyjemnie się wirowało na parkiecie w towarzystwie dobrze znanych osób. Młodzież z radością spędziła wspólnie te chwile. To ostatnia tak zabawa. Po maturze drogi młodych ludzi się rozejdą… Wszyscy mają jednak nadzieję, że nawiązane w LO przyjaźnie przetrwają kolejne, długie lata.

Uczniowie I LO w Świebodzinie wierzą, że poradzą sobie z maturalnymi zadaniami. Przecież od pierwszej klasy myślą o egzaminach. Nauczyciele także przypominają im, co jest celem nauki w liceum i podkreślają, co warto zapamiętać, bo może się przydać podczas majowych zmagań.

