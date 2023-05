Matura 2023. Maturzyści zdają dziś pisemny egzamin z angielskiego. Także w nowej formule. Ale stresują się po staremu

Piątek jest drugim dniem matur. Od lat tego dnia maturzyści zmagali się z zadaniami z matematyki. Tym razem jest inaczej - zdają egzamin z języka angielskiego.

- Może to i dobrze, że zmienili nam kolejność, bo zawsze to dwa dni przerwy przed matematyką. A wiadomo, że najwięcej osób obawia się właśnie egzaminu z tego przedmiotu - mówili maturzyści z Zielonej Góry. - Przed angielskim jest mniejszy stres, ale zawsze jest. Matura to matura, każdemu zależy, by jak najlepiej wypaść.

Egzamin maturalny z języka angielskiego jest OK

Wojciech Wodzon z zielonogórskiego "Ekonomika" przyznaje, że przed egzaminem z języka polskiego był lekko zestresowany. Ale po otwarciu arkuszy egzaminacyjnych okazało się, ze nie jest on taki straszny jak myślał. Wierzy, że będzie wszystko dobrze. A przed angielskim jest bardziej spokojny. To egzamin na poziomie podstawowym, a jeszcze będzie pisał egzamin na poziomie rozszerzonym. Wybrał też rozszerzoną matematykę. Planuje studiować na Uniwersytecie Zielonogórskim. Choć nie wyklucza też i innych scenariuszy.

- Nastroje wśród maturzystów drugiego dnia egzaminów są dobre. I to jest ważne, że podchodzimy do nich ze spokojem i optymistycznym nastawieniem - podkreśla Wojciech Wodzon.

Egzamin pisemny z języka angielskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Ekonomik" w Zielonej Górze Mariusz Kapała

Rano egzamin z angielskiego, a popołudniu z innych języków obcych

Egzamin z języka polskiego dla absolwentów liceów ogólnokształcących i techników różnił się m.in. czasem trwania (powód to reforma oświaty, likwidująca gimnazja, w LO naukę kończy pierwszy rocznik czteroletnich ogólniaków, w technikach naukę kończy ostatni rocznik czteroletnich techników). W przypadku języka angielskiego takiego podziału już nie ma, egzamin trwa 120 minut.

Piątek to egzamin z języka obcego nowożytnego. Co roku najwięcej osób wybiera angielski. Od godziny 9.00 zmagają się oni z zadaniami z tego języka. Popołudniu natomiast rozpoczną się egzaminy z innych języków nowożytnych, jakie wybrali maturzyści: niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego.

A w poniedziałek czeka na maturzystów - matematyka!

Egzamin pisemny z języka angielskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Ekonomik" w Zielonej Górze Mariusz Kapała

