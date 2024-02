Gala 60-lecia Lubuskiego Towarzystwa Naukowego w Zielonej Górze. Były nagrody, koncert i tort

Dokładnie 22 lutego 1964 roku powstało Lubuskie Towarzystwo Naukowe. Nie było to łatwe zadanie, bo przecież w regionie naukowych tradycji nie było. Ale dzięki wsparciu profesorów i doktorów z Poznania i Wrocławia mógł rozpocząć działalność Ośrodek Badań Naukowych przy Lubuskim Towarzystwie Kulturalnym, a potem LTN. Mogła się kształcić lubuska kadra na potrzeby powstających uczelni.

Lubuskie Towarzystwo Naukowe i wyższe uczelnie w Zielonej Górze

- Prawdopodobnie nie przemawiałbym jako rektor uniwersytetu, nie byłoby wielu profesorów, gdyby nie Lubuskie Towarzystwa Naukowe – mówił prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. – Nie byłoby uniwersytetu, a wcześniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (Wyższej Szkoły Nauczycielskiej) i Politechniki Zielonogórskiej (Wyższej Szkoły Inżynierskiej). Rektor podkreślił bardzo ważną rolę LTN w integracji środowiska naukowego obu uczelni i regionalistów. I wierzy, że przed towarzystwem wiele ciekawych zadań, związanych nie tylko z badaniami regionalnymi. Przez lata różnie bywało, trudny był okres transformacji ustrojowej. Wiele towarzystw upadło, a lubuskie trwa do dziś. Duża w tym rola, co podkreślali uczestnicy uroczystości, prof. dra hab. Józefa Korbicza, który przez 31 lat pełnił rolę prezesa LTN-u. Jak dziś ocenia środowisko naukowe? - Obecnie jest w dobrej formie. Jest różnorakie, Mamy też pełną paletę nauk, które są reprezentowane od humanistyki, inżynierii przez biologię, prawo, medycynę – podkreśla profesor Korbicz i dodaje, że bardzo dobrze widzi przyszłość LTN i wierzy, że nowa pani prezes zrealizuje wiele ciekawych pomysłów.

Wydawnictwa LTN

LTN dawał i daje możliwość publikacji naukowych. Najważniejszą publikacją LTN był „Rocznik Lubuski”. Inną serią wydawniczą były „Prace Lubuskiego Towarzystwa Naukowego”. W 1991 roku wspólnie z Wyższą Szkołą Inżynierską towarzystwo rozpoczęło wydawanie nowego periodyku tylko w języku angielskim pt. „Applied Mathematics and Computer Science”. Od 1993 roku jest on regularnie wydawanym kwartalnikiem naukowym o zasięgu międzynarodowym.

Dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ, redaktor Rocznika zauważa, że czasopismo ukazuje się od 1959 roku. Bo najpierw wydawcą było Lubuskie Towarzystwo Kulturalne, potem przejęło to zadanie Lubuskie Towarzystwo Naukowe.