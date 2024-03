Zielona Góra. Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych. Liceum czy Technikum? Masz wątpliwości? Warto przyjść, porozmawiać i sprawdzić Joanna Niedziela

Podczas Dni Otwartych będziesz miał szansę poznać życie szkoły z bliska. Zobaczyć, jak szkoła stawia na rozwój zainteresowań i pasji uczniów. Odkryć, jak nauka w danej placówce może pomóc Ci pokochać konkretne przedmioty. Dowiedzieć się, w jaki sposób szkoła radzi sobie z nowościami i czy daje najlepsze narzędzia do rozwoju. Pexels Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Zbliża się czas, gdy ósmoklasiści będą musieli wybrać swoją dalszą drogę edukacyjną. To ważny moment, który może wpłynąć na przyszłą karierę, dlatego warto dokładnie zapoznać się z ofertą szkół ponadpodstawowych i wybrać tę, która najlepiej pasuje do naszych planów. Co trzeba wiedzieć o rekrutacji w 2024 roku i jakie korzyści dają dni otwarte? Sprawdź!