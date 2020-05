Mecze na pustym stadionie w Zielonej Górze. „Jeden za wszystkich. #WszyscyZaFalubaz” – trwa walka o żużel w Zielonej Górze

- Nigdy nie wyobrażałem sobie, że na trybunach może zabraknąć kibiców. To wyjątkowa sytuacja, wynikająca z troski o wasze zdrowie – powiedział Piotr Protasiewicz, kapitan Falubazu Zielona Góra. - Wierzę jednak, że nie zabraknie was w życiu naszej drużyny i klubu. Razem udało nam się stworzyć piękną historię, która trwa już ponad 70 lat. I choć nie brakowało w niej trudnych momentów, to kolejny raz pokażmy całej żużlowej Polsce: Jeden za wszystkich, wszyscy za Falubaz.