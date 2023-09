Megainwestycja w Zielonej Górze coraz bliżej realizacji! Zapowiedź zachodniej obwodnicy z trasą rowerową już cieszy kierowców i rowerzystów

– Takie wiadomości to ja lubię. Dotarło pismo z Warszawy. Mamy potwierdzenie na kwotę 178 000 000 zł na budowę Obwodnicy Zachodniej. Jak się nie cieszyć? No jak? – pytał rano we wtorek prezydent Janusz Kubicki w mediach społecznościowych. Wiadomość natychmiast wywołała kilkadziesiąt komentarzy.

Inwestycje w Zielonej Górze. Zachodnia obwodnica

Pismo, o którym mowa przyszło z departamentu projektów drogowych z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie. Projekt budowy zachodniej obwodnicy Zielonej Góry w ramach przedsięwzięcia Odrzański Układ Komunikacyjny uzyskał status uprawnionego do wyboru w sposób niekonkurencyjny. W piśmie podano szacowany wkład Unii Europejskiej w wysokości 178 mln zł. – Jak się nie cieszyć? No jak? – pytał rano we wtorek prezydent Janusz Kubicki na Facebooku. Przypomnijmy, zachodnia obwodnica ma mieć swój początek tam, gdzie zacznie się drugi odcinek Trasy Aglomeracyjnej – ul. Zbigniewa Herberta, który połączy się z Trasą Północną. Obwodnica zachodnia ma objąć obwodnice Przylepu, Płotów i Czerwieńska. Droga ma prowadzić do mostu w Pomorsku, a stamtąd do S3 koło Sulechowa.

Zachodnia obwodnica Zielonej Góry. Trzy inwestycje

– Bardzo się cieszę. To bardzo ważna dla mieszkańców Zielonej Góry i okolicy inwestycja, która przyczyni się do rozwoju. Każda obwodnica stwarza warunki do inwestycji. Choćby w Zielonej Górze przy tej obwodnicy powstanie nowe osiedle – mówi poseł Jerzy Materna, od początku zaangażowany w przedsięwzięcie. Kiedy rozmawiamy, poseł właśnie wybiera się do Otynia z osiedla z zachodniej strony Zielonej Góry, wjedzie na południową obwodnicę, oddaną w tym roku i włączy się do S3, omijając centrum.

– Cieszę się, jak powstają drogi. Łatwiej podróżować wokół Zielonej Góry, nie trzeba wjeżdżać do centrum – podkreśla. Poseł przypomina, że zachodnia obwodnica to trzy ważne inwestycje. Gdyby nie było pieniędzy na most w Pomorsku, nie byłoby też dróg dojazdowych, ale żeby ruch z mostu nie szedł bezpośrednio przez wsie, potrzebne są ich obwodnice.

– To duże i kosztowne przedsięwzięcie. Drugie tyle, co zachodnia obwodnica, kosztować będzie most, trzeci element też w podobnej cenie, to droga od Pomorska do Sulechowa. W tym etapie pomoże wojsko, które ma jednostki w Czerwieńsku i Sulechowie – mówi poseł Materna i spodziewa się, że minie krótki czas do rozpoczęcia, bowiem za moment wchodzi nowa perspektywa unijna i miasto będzie mogło skorzystać z dofinansowania. – Uważam, że przygotowania do gigantycznej inwestycji przebiegają w dobrym tempie. Cieszę się i kibicuję – podkreśla.

Inwestycje. Nowa trasa rowerowa. Nowa kolej

Radny Zielonej Góry Robert Górski dodaje, że wzdłuż całej obwodnicy zachodniej powstanie droga dla rowerów. – Powstanie wspaniała trasa z Zielonej Góry do Sulechowa, alternatywna dla drogi dla rowerów, która biegnie przez most w Cigacicach. Powinno być tak, że jak buduje się nowe drogi, powinna powstawać też infrastruktura rowerowa i tak się tutaj zadzieje – mówi radny Górski. – To jest rozwiązanie bezpieczne i komfortowe dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Wśród komentarzy mieszkańców pojawiły się takie, jak: „Zielona Góra rośnie w siłę”, czy „Dobrze że się rozwija miasto, chociaż tereny, które były pod inwestycję z lat 70. zarosły lasem i będzie płacz, że znów drzewa do wycinki.” Kiedy internauci gratulują, poseł Materna planuje już kolejną inwestycję. – Wspieram też trójmiejską kolej pomiędzy Sulechowem, Zieloną Górą i Nową Solą. Pierwszy etap szacowany jest na ponad 250 mln zł. Będą nowe przystanki, przejazdy bezkolizyjne. Ale to jeszcze kilka lat potrwa, ale już walczymy o to – mówi Jerzy Materna.

