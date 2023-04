Otwarta dla aut! Przejechaliśmy się nową obwodnicą południową Zielonej Góry. Piękne widoki, a droga robi wrażenie

Obwodnica południowa - nowa trasa i ścieżka rowerowa

Ruch wyprowadzony z sołectw

Po wybudowaniu mostu w Milsku skróciła się znacznie droga z Zielonej Góry do Sławy, Wschowy czy Leszna. Więcej kierowców wybierało więc drogę do tych miejscowości przez most w Milsku. Zwiększył się jeszcze bardziej ruch w sołectwach Drzonków, Racula. Obwodnica południowa spowoduje, że ruch zostanie stąd wyprowadzony.

- To obiecaliśmy mieszkańcom, kiedy rozmawialiśmy o połączeniu miasta z gminą. I słowa dotrzymaliśmy – mówi prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Niektórzy mieszkańcy mają jednak wątpliwości, że w tych miejscach, gdzie będzie blisko domostw, hałas nie da im spokojnie żyć. Jak zapewnia prezydent, będą robione pomiary hałasu i jeśli gdziekolwiek normy będą przekroczone, pojawią się ekrany dźwiękoszczelne.