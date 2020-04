Memy o woj. lubuskim podbijają internet. Nie tylko te z koronawirusem!

Wiadro wody i sporo śmiechu. Taki dyngus to było coś!

Tradycja zanika. Obecnie śmigus-dyngus to coraz częściej jedynie symbol. Zwłaszcza teraz, kiedy w obliczu pandemii musimy zostać w domach, najbardziej to odczuwamy. Ale kiedyś, to było coś...