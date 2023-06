Miał wielki talent do jazdy na żużlu. 30 lat temu zmarł Artur Pawlak, zawodnik Falubazu Zielona Góra

W czwartym wyścigu towarzyskiego meczu Morawskiego Zielona Góra z Polonią Piła Artur Pawlak zaciekle ścigał prowadzącego Grigorija Charczenkę. Był już bardzo blisko, ale na pierwszym łuku ostatniego okrążenia zahaczył o tylne koło motocykla rywala. „Artek” przewrócił się, z wielką siłą uderzył głową w twardą, drewnianą bandę. Wtedy jeszcze nawet nikt nie myślał o dmuchanych ogrodzeniach. Żużlowiec doznał urazu czaszkowo-mózgowego. Zapadł w śpiączkę, lekarze 15 dni walczyli o jego życie. Sportowiec trafił do klinik w Poznaniu i we Wrocławiu, później przewieziono go do Zielonej Góry. Tu zmarł 21 czerwca.