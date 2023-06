Miasteczko Winiarskie w Sulechowie. Nie tylko Zielona Góra kultywuje winiarskie tradycje

Miasteczko Winiarskie pry ratuszu w Sulechowie

Winnice w gminie Sulechów to jedna z wizytówek wizerunkowych naszego regionu. Samorząd wraz ze środowiskiem winiarzy współpracuje od dawna. Dzięki tej współpracy powstają takie wydarzenia jak Miasteczko Winiarskie oraz Sulechowskie Święto Młodego Wina. Winiarskie wydarzenia to doskonałe okazje do zaprezentowania swoich produktów oraz wymiany doświadczeń. W Miasteczku Winiarskim ważny był też klimat, a o to zadbał wrocławski zespół Scena Pod Regałem, który zaprosił widzów na przeboje z repertuaru niezapomnianej Anny Jantar.