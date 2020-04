Miasto negocjuje z inwestorem. Na terenie nowej strefy gospodarczej może pojawić się pierwsza firma

Jak informuje urząd miasta w Zielonej Górze obecnie trwają negocjacje z pierwszą firmą, która mógłby zainwestować na nowej strefie gospodarczej zlokalizowanej w pobliżu północnego węzła S3. – Przedstawiliśmy ofertę. Jeśli się uda w przyszłości pracę znajdzie tu kilkaset osób – twierdzi wiceprezydent Dariusz Lesicki.

Praca dla kilkuset osób w nowej strefie Magistrat na razie nie chce zdradzić ani nazwy potencjalnego inwestora ani nawet branży, w której prowadzi on działalność. – Musimy pamiętać, że negocjacje wciąż trwają. Nasza oferta nie jest jedyna, konkurujemy z innym samorządami w Polsce – tłumaczy Dariusz Lesicki. – Jedyne, co w tym momencie mogę zdradzić, że jeśli nasze negocjacje zakończą się sukcesem, to prace w nowym zakładzie może znaleźć od 300 do nawet 600 osób.

Zakład miałby powstać w pobliżu północnego węzła S3, między drogą szybkiego ruchu a łącznikiem prowadzącym do os. Pomorskiego. - Obecnie jesteśmy na etapie ustalania studium zagospodarowania przestrzennego w tym miejscu. Chcemy dopasować ten teren do potrzeb inwestora. Obecnie znajduje się tutaj las. Zależy nam, aby został wyłączony do połowy 2021 roku z produkcji leśnej. W tej kwestii prowadzimy już rozmowy z Lasami Państwowymi – mówi wiceprezydent. WAŻNE

Przygotowanie terenu przy S3 pod inwestycje Prezydent Janusz Kubicki wielokrotnie już zwracał uwagę, że strefa w Nowym Kisielinie jest już niemal całkowicie zagospodarowana. Nowa strefa przemysłowa miałaby ok. 300 hektarów powierzchni.

– Potrzebujemy nowych terenów inwestycyjnych, aby miasto mogło się rozwijać. Dlatego pomimo zagrożenia koronawirusem, nie wstrzymaliśmy prac dotyczących utworzenia nowej strefy. Chcemy być przygotowani na nowych inwestorów, gdy minie kryzys związany epidemią. Chciałbym podziękować posłowi Jerzemu Maternie, który wspiera nas w tych działaniach, m.in. w kontaktach z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości – twierdzi włodarz Zielonej Góry.

Teren nowej strefy należy do Lasów Państwowych W tym kontekście warto jednak pamiętać, że teren nowej strefy gospodarczej niemal w całości należy do Lasów Państwowych. – To prawda, ale regionalna dyrekcja instytucji pomaga nam w staraniach o wyłączeniu gruntów z gospodarki leśnej. W przypadku pierwszej inwestycji są rozważane dwie możliwości: albo miasto odkupi ten teren, a potem odsprzeda go inwestorowi, albo firma zakupi grunty bezpośrednio od Lasów Państwowych – mówi Dariusz Lesicki. I dodaje, że w przyszłości magistrat będzie również pomagał w sprzedaży ziemi. - Jako miasto skupiamy się na zapewnieniu podłączenia całego terenu do niezbędnej infrastruktury oraz mediów. Nie wykluczamy jednak również, że być może dojdzie do zamiany działek miejskich na grunty należące do Lasów Państwowych – mówi wiceprezydent.

Jego zdaniem mieszkańcy popierają powstanie nowej strefy w tym miejscu. – Przeprowadziliśmy badanie wśród zielonogórzan, z którego wynika, że ok. 79 proc. mieszkańców opowiada się za przeznaczeniem tego obszaru pod inwestycje – przekonuje Lesicki.