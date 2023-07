Michał Koszycki powalczy o tytuł najlepszego kucharza na świecie. Jego dania możecie zjeść w Bohemie w Szczawnie-Zdroju

Konkurs Bocuse d’Or - dlaczego jest tak ważny?

Konkurs stworzył ponad 30 lat temu Paul Bocuse uważany za mistrza europejskiej kuchni. Jeden z twórców i popularyzatorów nouvelle cuisine. Dostosował on tradycyjną kuchnię do współczesnych warunków życia, potrzeb konsumenckich i połączył to z możliwościami kucharzy oraz restauracji.

Bocuse d’Or od samego początku był konkursem indywidualnym. Startuje w nim kucharz z pomocnikiem. To odróżnia Bocuse d’Or od wielu innych konkursów kulinarnych, takich jak mistrzostwa świata, Puchar Świata czy Olimpiada Kulinarna.

Zawodnicy przechodzą najpierw przez eliminacje krajowe, potem jest finał krajowy, a następnie czekają na nich zawody na szczeblu kontynentalnym. Dopiero na końcu mogą sprawdzić się w finale światowym. Weźmie w nim udział 24 kucharzy młodych z całego świata, którzy w ciągu 5 godzin 35 minut stworzą swoje popisowe dania.