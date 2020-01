Michał Malitowski i Yuliya Phillips wzięli ślub. Mamy zdjęcia! Kim jest piękna wybranka tancerza? [ZDJĘCIA ZE ŚLUBU W AUSTRALII]

Michał Malitowski wziął ślub. Jego serce należy do wieloletniej znajomej, która jest instruktorką tańca. Połączyła ich wspólna pasja i silne uczucie. Zobaczcie zdjęcia ze ślubu.

Nowa miłość w żuciu Michała Malitowskiego W życiu Michała Malitowskiego znów zagościła miłość. Juror popularnego telewizyjnego show "Taniec z Gwiazdami" wziął ślub. Jego wybranką jest piękna Yuliya Phillips.

Ślub i nowa żona Michała Malitowskiego Przypomnijmy, że 2019 rok nie nie był łatwy dla artysty. Pojawiły się problemy zdrowotne, skutkiem czego był brak jego obecności w "Tańcu z Gwiazdami". Do tego wszystkiego doszła również depresja, która mogła być źródłem m.in. rozstania z żoną. Wyjść z problemów i trudnej sytuacji życiowej pomogła mu wieloletnia znajoma, Yulipa Phillips. Problemy tancerza miały zbliżyć parę do siebie do tego stopnia, że 6 stycznia 2020 powiedzieli sobie "tak". Kim jest piękna żona Michała Malitowskiego?

Yuliya Phillips pochodzi z Autralii. Na co dzień mieszka w Londynie. Jest instruktorką tańca. "Pochodzi z Australii, tam też poznaliśmy się wieki temu. Nie utrzymywaliśmy kontaktu, mimo że przez jakiś czas pracowała jako instruktorka w mojej szkole w Hongkongu. Dopiero, gdy usłyszała o moich problemach, napisała do mnie, że mnie rozumie, bo ona też przechodziła kiedyś przez to samo. Mogliśmy rozmawiać o mojej chorobie, nie musiałem niczego udawać. Moi bliscy szybko ją polubili" - wyjaśniał Michał Malitowski w rozmowie z "Fleszem".

Ślub zakochanych był skromny. Uroczystość odbyła się w Australii. Zobaczcie zdjęcia z tej uroczystości:

Michał Malitowski rozstał się z Joanną Leunis Przypomnijmy. Związek Michała Malitowskiego i Joanny Leunis trwał 17 lat. Łączyła ich nie tylko praca i pasja, ale również miłość. Razem zdobywali medale i tytuły, razem spędzali wakacje i świetnie bawili się w swoim towarzystwie. W 2002 roku Joanna Leunis została partnerką taneczną Michała Malitowskiego. Uczucie pojawiło się na parkiecie i dość szybko znajomość przeniosła się poza salę. Czytaj również: Michał Malitowski z Zielonej Góry i jego partnerka Joanne Leunis z Belgii mistrzami świata Malitowski w rozmowach z dziennikarzami podkreślał, że z Joanną są przyjaciółmi. Potrafią rozgraniczyć pracę zawodową od życia osobistego. Zawsze mogą liczyć na wsparcie, bo to, co ich łączy jest naprawdę wyjątkowe. Trzy lata temu na świat przyszła ich córeczka. Nic nie wskazywało na to, że para tancerzy może przechodzić jakiś kryzys.

Oświadczenie partnerki Michała Malitowskiego O tym, że związek Michała Malitowskiego i Joann Leunis, belgijskiej tancerki tańca towarzyskiego rozpadł się, można było dowiedzieć się ze wpisu tancerki umieszczonym na Facebooku:

"Ze smutkiem informuję wszystkich przyjaciół, kolegów, organizatorów i sympatyków tańca, że po 17 latach Joanna Leunis i Michał Malitowski nie pracują, nie tańczą i nie są już razem. Joanna Leunis dziękuje za wsparcie i zrozumienie. Joanna będzie mieszkała i pracowała poza Londynem i jak zwykle będzie kontynuować swoją pasjonującą pracę taneczną. Ma nadzieję, że wkrótce spotka się z wami wszystkimi i życzy wam wszystkiego najlepszego".

Michał Malitowski tłumaczy rozstanie z partnerką Po kilku dniach od opublikowanego przez partnerkę tancerza oświadczenia Malitowski postanowił również zabrać głos w sprawie. Na swoich profilu społecznościowym 4 września opublikował wpis, w którym tłumaczy się z rozstania. Wspomina o chorobie, trudnych chwilach i ogromnej miłości do córki. Oto jego treść (pisownia oryginalna):

"Drodzy Państwo, Drodzy Przyjaciele!

Ostatnie miesiące nie były dla mnie łatwe. Chorowałem, cierpiałem na depresję, coraz trudniej było mi odnaleźć się w otaczającej mnie rzeczywistości. Dziś, dzięki wspaniałym lekarzom, czuję, że wróciłem do zdrowia.

Pomogli mi bliscy, rodzina i przyjaciele. Myślę, że każda choroba umacnia w prawdziwej miłości i przyjaźni, ale również pogłębia dystans, zrywa słabe więzi, przynosi rozczarowania co do zachowania tych, którym dotąd ufało się najbardziej.

Podjąłem trudną decyzję o rozstaniu się z moją wieloletnią partnerką życiową, taneczną i zawodową Joanną Leunis. Za nami wiele zwycięstw i porażek, przed nami wciąż największe wyzwanie, jakim jest wychowanie córki.

Moja córka Lia jest moją największą miłością. To dla niej chciałbym świata, w którym chorzy nie są wykluczani.

Jestem więc i będę brał udział w projektach, które uważam za ważne i potrzebne. Za chwilę będę całym sercem i moją wiedzą z uczestnikami i widzami Tańca z Gwiazdami. Nie przestanę angażować się w propagowanie tańca w moich szkołach Dansinn by Malitowski. Będę też uczył i sędziował. Wierzę, że skoro inni dają radę, a nawet przekuwają swoją słabość w siłę, to i ja nie mogę odpuścić. Tańca, który kocham, nie zostawię na pewno. Państwa proszę o serdeczne myśli. Do zobaczenia na parkiecie!"

Michał Malitowski. Tancerz z Zielonej Góry Michał Malitowski pochodzi z Zielonej Góry. Pierwsze taneczne kroki stawiał w klubie „Jacek” w Domu Harcerza. W 2004 został magistrem animacji społeczno-kulturalnej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest czterokrotnym mistrz Polski w parze z Iwoną Golczak oraz dziewięciokrotny w parze z Joanną Leunis w latach 2002-2010. Wicemistrz świata, mistrz świata par zawodowych w tańcach latynoamerykańskich. Od 1 października 2002 do 6 sierpnia 2011 reprezentował Polskę, później – aż do zakończenia kariery turniejowej – tańczył w barwach Anglii.

źródło: TeleMagazyn