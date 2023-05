Międzyprzedszkolny Turniej Sportowy dla przedszkolaków. Trzy dni pełne emocji

Turniej sportowy przedszkolaków - różne konkurencje i quiz

Organizatorem turnieju sportowego jest Miejskie Przedszkole nr 39 „Słoneczko” oraz Miasto Zielona Góra i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

- Cieszymy się, że tak dużo przedszkoli zgłosiło się do udziału w tej zabawie. Bo turniej to przede wszystkim dobra zabawa, integracja i promowanie zdrowego stylu życia. Aktywność ruchowa jest bardzo ważna dla zachowania dobrego samopoczucia. Uczymy tego dzieci od najmłodszych lat – mówi Agata Galas, nauczycielka z Przedszkola nr 39 w Zielonej Górze. – Jako że organizujemy turniej w roku jubileuszowym miasta, bo obchodzimy 700-lecie nadania praw miejskich, a rok wcześniej 800-lecie istnienia Zielonej Góry, to dzieci rozwiązują też quiz na temat znajomości swojego miasta.