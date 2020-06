Mieszkańcy ocalili od zapomnienia ważne miejsce. I nadal o nie dbają.

Cmentarz w Janach ocalał

Pani Halina zdziwiła się m.in. dlatego, że wiele razy jechała samochodem z do Przytoku, a w Janach nie dostrzegła starego cmentarza.

- Wiele takich miejsc zniknęło. Przez lata nikt nie dbał o niemieckie nekropolie. Na ich miejscach powstawały parki, a nagrobne płyty wykorzystywano do układania chodników – mówi zielonogórzanka. – Cmentarz w Janach ocalał. Mieszkańcy dbają o niego. I to się chwali.

Nekropolia w Janach, będących dziś częścią Zielonej Góry, znajduje się w lesie, przy drodze, prowadzącej do sołectwa.