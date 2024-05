Maturzyści z VII LO w Zielonej Górze odetchnęli z ulgą. Tematy z polskiego nie zaskoczyły, jutro matematyka

Już po pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego. Dyrektor VII LO w Zielonej Górze dr Beata Skibińska - Joksz przyznaje, że maturzyści się stresowali, ale chyba jeszcze bardziej ich rodzice. Nie ma się co dziwić, wszak to pierwszy tak poważny egzamin w ich życiu. Pani dyrektor wierzy, że absolwenci jej szkoły są dobrze przygotowani i poradzą sobie z egzaminami maturalnymi.

Zadania i tematy z języka polskiego to klasyka

Jedna z maturzystek, z którą rozmawialiśmy, nie ma żadnych wątpliwości, a kiedy większość licealistów najbardziej obawia się egzaminu z matematyki, ona z uśmiechem powiedziała nam, że najbardziej czeka na jutrzejszy egzamin z matematyki.

- Czekałam na niego już tak długo - przyznaje i wierzy, że wszystko pójdzie tak, jak tego oczekuje.

Rozczarowani zadaniami i tematami na języku polskim maturzyści raczej nie są. Pojawiły się bowiem pytania związane z np. z trenem Jana Kochanowskiego czy "Mitologią" Jana Parandowskiego. Były fragmenty "Potopu" Henryka Sienkiewicza i niezwodnego "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, a także "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. No i było zadanie związane z plakatem do spektaklu "Kordiana" według Juliusza Słowackiego. Słowem, jak mówili maturzyści - klasyka.

Tematy wypracowań także były, zdaniem absolwentów liceum, także do przejścia. Bo dotyczyły "buntu i konsekwencji dla człowieka" oraz tego, "jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka".

- Można się tu było odnieść nie tylko do literatury, ale i szerszych kontekstów, więc na pewno każdy coś tam wykorzystał, w czym czuł się najmocniej - komentowali maturzyści. - Będzie dobrze!