Zaprzysiężenie prezydenta Marcina Pabierowskiego i radnych. Adam Urbaniak przewodniczącym rady miasta Zielona Góra

Pierwsza sesja nowej rady! Musimy działać razem, być zintegrowani

Tekst ślubowania odczytał najmłodszy radny – Grzegorz Maćkowiak, a radni wypowiadali: ślubuję lub ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Do nowych radnych i prezydenta miasta z gratulacjami i życzeniami zwróciła się posłanka Elżbieta Anna Polak. - Szczególne słowa chciałabym skierować do pana prezydenta, bo obudził pan Zieloną Górę, zielonogórzanie uwierzyli, że przyszłość samorządowej stolicy województwa zależy od nich – mówiła E.A. Polak. - Samorząd ma moc sprawczą, to samorząd jest blisko ludzi. Wszyscy poczuliśmy, że jesteśmy cząstką tej samorządności. Obecnie w sejmie poprawiamy to, co w stosunku do samorządów zostało zepsute przez poprzedni rząd. Procedowana jest ustawa, która sprawi, że dochody samorządów będą przewidywalne. Dzięki temu będą mogły planować ważne inwestycje i nie tylko. W dzisiejszych, trudnych czasach, musimy zadbać o to, byśmy byli razem, zintegrowani i żeby motywem działania na nową kadencję były dobre relacje i dobra współpraca! I tego wam życzę! A na ręce prezydenta składam w imieniu parlamentarzystów KO i naszego klubu piękny bukiet róż.

Adam Urbaniak przewodniczącym rada miasta Zielona Góra

Marcin Pabierowski: - Wierzę, że Zielona Góra może być najlepszym miastem do życia

Gratulacje i życzenia dla prezydenta i rady miasta

- Chciałbym pogratulować projektowi „Zielona Góra na sto procent”. Uważam, że miasto ma potencjał i ten potencjał należy budować – mówił Dariusz Lesicki, który zauważył, że UZ to miejsce apolityczne i niezależne. I takie powinny być na sali sesyjnej w ratuszu, politykę zostawmy z tyłu, bo to mieszkańców nie interesuje.

Dariusz Lesicki przypomniał o jubileuszach istnienia m.in. Lubuskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego, gdzie zatrudnienia znalazło 6 tys. osób. Przypomniał, że blisko 10 lat mija od połączenia miasta z gminą.

- To jest element, który zdarzył się tylko raz, nikt przed i nikt po nie połączył się w ramach referendum – podkreślał D. Lesicki. - Nie dokończyliśmy Europejskiego Centrum Mobilności i Paliw Płynnych i mam nadzieję, że będzie to kontynuowane. I że stanie się kołem zamachowym miasta i województwa. I pamiętajmy, że Uniwersytet Zielonogórski to największy nasz skarb.

Głos zabierali także inni goście m.in. rektor UZ prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, który zauważył, że w sali rektoratu wiszą dwa herby, stary i nowy, symbolizujące pewną ciągłość. Zwracając się do prezydenta i radnych, zapewnił: - Możecie liczyć na UZ, my jesteśmy zapleczem dla miasta. Zróbmy razem, żeby jak najwięcej lekarzy, fizjoterapeutów, historyków, muzyków, pedagogów zostawało w naszym mieście!

Wojewoda Marek Cebula także gratulował prezydentowi i nowym radnym, zauważając, że Zielona Góra to nie tylko 6. pod względem powierzchni miasto, ale także 24. pod względem liczby ludności. A to zobowiązują…

- Niech Zielona Góra rozwija się nie tylko na 100, ale i tysiąc procent – życzyła posłanka Katarzyna Osos.

Gratulowali przedstawiciele przedsiębiorców, architektów…

A przedstawiciele klubów: PiS Grzegorz Maćkowiak oraz Zielonej Razem – Robert Górski zadeklarowali współpracę w radzie.