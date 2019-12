Miłość wyznał bazgrając po murach i autach. Grozi mu więzienie

Tuż przed świętami policjanci z komisariatu w Sulechowie dostali zgłoszenia od mieszkańców o pomalowanej przez nieznanych wandali elewacji budynku jednej ze szkół. Tego samego dnia zgłosili się też właściciele czterech samochodów osobowych zaparkowanych przy jednej z ulic, które zostały pomalowane sprayem. Od chwili zgłoszenia sulechowscy policjanci rozpoczęli działania, żeby zidentyfikować sprawcę lub sprawców wandalizmu.

– Policjanci ustalili, że osobą, która mogła zniszczyć elewację budynku i pomalować samochody jest 17-letni mieszkaniec Sulechowa

– mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka zielonogórskiej policji . Mężczyzna został zatrzymany.

17-latek jest znany policji. Był już wcześniej notowany jako nieletni sprawca czynów karalnych. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów niszczenia mienia. Za to przestępstwo grozi nawet 5 lat więzienia. 17-latek wyjaśnił, że w chwili popełniania czynów był pijany i nie wie dlaczego to zrobił. Ponadto policjanci ustalili, że oprócz zarzucanych mu przestępstw, 17-latek popełnił tego dnia jeszcze kilka wykroczeń, za które również odpowie. Pomalował sprayem kamerę znajdującą się na kiosku ze zniczami oraz przenośną toaletę. Na chodniku w rejonie cmentarza umieścił obraźliwe słowa skierowane do swojego znajomego.