Opuszczona, lubuska komenda policji nadal niszczeje i straszy. Budynek w Krośnie Odrzańskim można kupić za 1,3 mln zł

W listopadzie 2016 roku oficjalnie otwarty został budynek, który do dziś służy jako komenda policji w Krośnie Odrzańskim . Wtedy też mundurowi opuścili duży obiekt przy ulicy Nadodrzańskiej, przez lata będący siedzibą Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Opuszczona komenda policji jest dewastowana

Sami wtedy weszliśmy do budynku. Nie trzeba było długo szukać śladów obecności niesfornej młodzieży. Wulgarne napisy na ścianach, zniszczone łazienki, rozbite umywalki, potłuczone szyby. W środku nie zostało zbyt wiele rzeczy. Podczas przeprowadzki większość wyposażenia została zabrana.

O byłej komendzie policji w Krośnie Odrzańskim pisaliśmy już w 2020 roku. Wówczas okoliczni mieszkańcy zwracali uwagę na to, że budynek nie jest odpowiednio zabezpieczony, z czego skrzętnie korzystają wandale, dokonując w środku zniszczeń.

Budynek należy do Agencji Mienia Wojskowego, do oddziału regionalnego w Zielonej Górze. Po sygnałach, które od nas otrzymali, wykonano dodatkowe zabezpieczenia na obiekcie. Ponadto w przypadku jakiegokolwiek naruszenia tych zabezpieczeń, są one naprawiane.