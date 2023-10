Dołącz w sobotę do Pogromców bazgrołów! Wspólnie rozprawmy się z bramą przy ul. Kupieckiej

Pogromcy bazgrołów znów ruszają do akcji. Tydzień temu wyczyścili bramę przy ulicy Drzewnej, teraz, w sobotę, 21 października ruszą do walki z bohomazami w bramie przy ulicy Kupieckiej 22. Od sześciu już lat walczy z dewastacjami w mieście. A wielu nie wierzyło w sukces tego społecznego ruchu…

Każdy z nas może stać się Pogromcą bazgrołów i na dowód tego dostać oryginalną koszulkę. Wystarczy tylko przyjść w sobotę o godzinie 11.00 na ulicę Kupiecką 22.

Pogromcy bazgrołów zapraszają w sobotę na ul. Kupiecką w Zielonej Górze

Jak mówi Paweł Wysocki, Pogromca Bazgrołów, na miejscu będziemy mieć farby, wałki, pędzle, rękawiczki, płyn do czyszczenia bazgrołów, szczotki, gąbki i wszystko czego potrzebujemy. Wystarczą więc chęci i dobry humor.

W poprzedni weekend Pogromcy bazgrołów wyczyścili bramę przy ulicy Drzewnej, a wcześniej także przeprowadzili akcję przy ulicy Bankowej.

- Cieszę się, że mamy taką grupę w mieście, bo dzięki tym akcjom wiele miejsc odzyskało dawny blask i Zielona Góra nie jest już tak strasznie pobazgrana – mówi Aldona Karolkiewicz, która z uwagą śledzi wszelkie akcje porządkowe w mieście. – Bardzo mi się podobała akcja czyszczenia dawnego Domu Towarowego Centrum. Bo to środek miasta, a taki straszny widok. Dobrze, że ryneczek Pod Topolami został wyczyszczony, tak samo zabytkowy budynek w Parku Tysiąclecia czy filary w Centrum Przesiadkowym. Nie mówiąc o wielu kamienicach na deptaku.

Skąd się wzięli Pogromcy bazgrołów w Zielonej Górze? Musimy się cofnąć do roku 2017.

Wszystkich denerwowały ciągłe dewastacja kamienic i innych obiektów w mieście. Sześć lat temau Paweł Wysocki postanowił: - Dość niszczenia kamienic przez wandali! Rusza akcja malowania bazgrołów. Tam, gdzie taką potrzebę zgłoszą zarządcy budynków. Nie może tak być, że elewacje budynków są niszczone przez obszczymurków…

Pomysł powołania grupy Pogromcy bazgrołów podpatrzył w Krakowie. Chciał, by w Zielonej Górze także utworzyła się grupa ludzi, która różnymi działaniami chce sprawić, by z budynków i murów zniknęły brzydkie napisy i znaki. Jednym ze sposobów walki z bazgrołami ma być ich zamalowywanie. Najpierw w Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie z zarządcami budynków. To oni mieli zgłaszać zniszczone ściany kamienic. Podać adres i numer farby, którą dom został pomalowany. By można było kupić taką samą.

A co jeśli minęło już trochę czasu i zagubiliśmy ten numer? Pogromcy bazgrołów dadzą sobie i z tym problemem radę. Jak mówiła miejska konserwator zabytków, Izabela Ciesielska, jest dokumentacja, więc można ten numer odnaleźć albo też dopasować odpowiedni kolor ze wzorników.

Pani konserwator - zgodnie z przepisami - potrzebuje pisemną zgodę zarządców na zamalowywanie bazgrołów. Ale to wszystkie formalności, które trzeba spełnić.

Bazgroły na ekranach przy V LO oraz Trasie Północnej

Mieszkańcom pomysł od razu się spodobał. Nie brakowało chętnych do wskazania kamienic i do udziału w akcjach sprzątania.

- To bardzo dobry pomysł – chwali Katarzyna Królik. – Często się zastanawiam, jakim trzeba być człowiekiem, by tak dewastować miasto?! Ręce opadają. Dobrze, że są też ludzie, którzy z tymi wandalami chcą walczyć.

Miasto nie mogło finansować zakupów dla prywatnych właścicieli, dlatego farby kupiła fundacja Soundcore, którego prezes Igor Wiśniewski był obecny na spotkaniu w Zielonej Górze.

Jak wspomina Paweł Wysocki – sześć temu założeniem było „wyczyszczenie” z bazgrołów kilku budynków podczas czterech akcji. Jednak idea została przyjęta tak pozytywnie przez mieszkańców Zielonej Góry, że działamy przez lata.

Mieszkańcy wspominają wiele akacji. Nie zawsze było łatwo. Nie zawsze chodziło o kamienice.

- Często myślę o akcji czyszczenia ekranów przy V LO. To było wielkie przeżycie – przyznaje Kinga Nowacka.

- Nie sądziliśmy, że to się da tak pięknie wyczyścić – mówili licealiści. – A jednak i na takie bazgroły są sposoby.

Najpierw wulgarne napisy i rysunki potraktowano specjalnym detergentem. Płyn jest bezpieczny dla ludzi, jest ekologiczny, przygotowany na bazie soi. Bez problemu poradził sobie z rozpuszczeniem farby. Potem w ruch poszły gąbki, którymi czyszczono ekrany.

Akcję Pogromców bazgrołów wspomaga Zakład Gospodarki Komunalnej

- W akcji od początku wspiera nas Zakład Gospodarki Komunalnej. Dzięki temu przyjechał do nas profesjonalny karcher, który znacznie przyśpieszył pracę – podkreślali Pogromcy bazgrołów: Paweł Wysocki i Robert Górski.

Akcja miała też walor edukacyjny. Wcześniej odbywały się bowiem pogadanki w szkołach i innych miejscach. Poza tym, jak młodzi ludzie sami, oczyszczają bazgroły, to jeśli ich koledzy będą chcieli dewastować jakieś miejsce, zostaną powstrzymani przez rówieśników.

Inaczej też przebiegała akcja z czyszczeniem ekranów przy Trasie Północnej, które się tam pojawiły w ramach wygranego zadania z budżetu. W ciągu kilku tygodni pojawiły się tam bazgroły. A to specyficzna ściana. Nie dało się jej pomalować ani zmyć płynem. To materiał zabezpieczony stalową siatką. Wspólnie z ZGK Pogromcy bazgrołów wpadli na pomysł, żeby obsadzić ekrany roślinami pnącymi. ZGK zabezpieczył ponad 120 sadzonek bluszczu i winobluszczu

