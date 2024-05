Minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek na Uniwersytecie Zielonogórskim. O czym dyskutowano z rektorami lubuskich uczelni?

Uczelnie łączcie się w większe organizmy

Minister nauki Dariusz Wieczorek mówił o problemach, jakie są do rozwiązania w szkolnictwie wyższym. Będzie m.in. namawiał rektorów mniejszych uczelni do łączenia się w większe i silniejsze. Po co bowiem w jednym ośrodku pięć uczelni, które kształcą w tych samych kierunkach, walczą o studentów, podkupują kadrę. Dlatego, że dziś w Polsce studiuje o 700 tysięcy osób mniej niż jeszcze dziewięć lat temu. - W przypadku województwa lubuskiego tego problemu nie ma, nie ma konieczności konsolidacji uczelni - podkreślał minister nauki. Przypomnijmy, że Uniwersytet Zielonogórski powstał z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Politechniki Zielonogórskiej, z czasem także Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie znalazła się w strukturach uniwersytetu. Rektor dodał, że nikt nie będzie likwidował uczelni. - Liczymy na mądrość senatów, rektorów i decyzje o łączeniu się w większe organizmy - mówił minister. Rząd dla tych uczelni przewidział dodatkowe subwencje.

Studenci muszą mieć lepsze warunki do studiowania

Rektor mówił też o trwających pracach nad zmianami ustawy, by stworzyć bardziej sprzyjające studentom warunki nauki, chodzi o stypendia czy akademiki. Więcej podmiotów będzie mogło korzystać z funduszu na ich modernizacje i remonty.

- Studenci muszą mieć godne warunki do nauki i do mieszkania w ośrodkach akademickich - podkreślał Dariusz Wieczorek.

Minister zadeklarował też wsparcie dla gorzowskiej akademii im. Jakuba z Paradyża, którą miesiąc temu zniszczył ogień. Z pożarem walczyło 21 zastępów straży. Spłonął dach i jedno z pięter budynków. Uczelnia poniosła straty, liczone w milionach złotych.

Podczas spotkania marszałek Maciej Jabłoński dodał, że samorząd województwa nadal będzie wspierał uczelnie, chodzi o projekty badawcze czy stypendia dla studentów. A wicewojewoda Tomasz Nesterowicz zauważył, że nasze położenie blisko granicy powoduje, że powinniśmy także bardziej zawalczyć o studentów zagranicznych. Potencjał mamy duży...

To historyczna chwila. Pierwszy raz dzięki wizycie pana ministra Wieczorka mamy okazję spotkać się w gronie wszystkich rektorów uczelni lubuskich w jednym miejscu przy udziale władz wojewódzkich, to również warte podkreślenia – mówił po spotkaniu prof. Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.