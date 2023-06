Mistrzostwa Polski Pit Bike SM w Zielonej Górze. Mazurek Dąbrowskiego rozpoczął pierwszą rundę

Zawody w randze mistrzostw odbyły się pod Zieloną Górą, na torze Wallrav Race Center w Starym Kisielinie. To obiekt, którzy zawodnicy Pit Bike bardzo dobrze znają. Zawody odbywają się tam już od kilku lat, jednak po raz pierwszy odbyły się tam zmagania najważniejszej rangi.

- Co za emocje! To, co zawodnicy pokazali podczas pierwszej rundy Mistrzostw Polski Pit Bike SM przechodzi wszystko - mówi Arkadiusz Bas, Valvo-Tect, importer olejów Valvoline i partner zawodów pit bike. -Tu oczywiście trzeba podkreślić progres sportowy, nawet najszybsi w stawce podkreślali, że uzyskiwane czasy okrążeń są na bardzo wysokim poziomie. To dało nam piękny sportowy spektakl, okraszony dynamiczną rywalizacją. Cieszy też przekrój uczestników- było znaczne grono nowych pretendentów do walki o tytuły, ale i dobrze znane nazwiska, a także dzieciaki, które rywalizują w międzynarodowych cyklach. Brawo! Czekamy na więcej!