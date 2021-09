Młodzi aktorzy tworzą scenę i wystawiają sztukę - ruszył projekt "1-2-3 TEATR"

Pomysł na "teatr młodych"

Projekt „1-2-3 TEATR” – to nowa inicjatywa Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, adresowany do najmłodszych czytelników. Jest to cykl bezpłatnych zajęć, finansowany z dotacji pozyskanej z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Celem projektu było poszerzenie bibliotecznej oferty o warsztaty teatralne dla dzieci.

Warsztaty teatralne a wzrost wskaźników czytelnictwa

Zajęcia teatralne to nie tylko zabawa. To działania animacyjne, które rozwijają kreatywność, niwelują lęk przed występami publicznymi, wpływają na poczucie estetyki, kształtują umiejętność współpracy z grupą i dają poczucie sprawczości. Dobór treści do pracy nad powstawaniem sztuki opiera się na dostępnej w bibliotece dla dzieci literaturze. Zabieg ten niejako stwarza podstawę do korzystania przez dzieci z bibliotecznych zasobów i publikacji.

Poznanie przez działanie czyli jak opowiedzieć dzieciom o teatrze