Można dostać dofinansowanie do zakupu telewizora lub dekodera. Wiemy, od kiedy można składać wnioski

Osoby, które mają nowsze modele odbiorników albo korzystają z kablówki czy telewizji satelitarnej, nic nie muszą robić. Natomiast ci, którzy odbierają wyłącznie bezpłatną naziemną telewizję cyfrową, czyli nie mają kablówki albo satelity, będą musieli wymienić odbiornik na nowszy przystosowany do zmiany standardu lub doposażyć obecnie użytkowany telewizor w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej. Takich gospodarstw domowych w Polsce jest 2,27 mln.

Dofinansowanie do zakupu telewizora i dekodera. Ile wynosi?

O ile wcześniej była mowa tylko o dofinansowaniu do zakupu dekodera, o tyle wiadomo już, że będzie również dofinansowanie do wymiany telewizora. Tak zapisano w nowelizacji Ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, którą we wtorek przyjęła Rada Ministrów.

Dofinansowanie wyniesie: