Mykyta Łoboda, ukraiński piłkarz Lechii Zielona Góra: Wojna? Bardzo to wszystko przeżywam…

Mykyta Łoboda skończył właśnie 27 lat. Jest pomocnikiem, od jesieni występuje w drużynie prowadzonej przez trenera Andrzeja Sawickiego. Dziś jednak zamiast skupiać się na przygotowaniach do zbliżającej się rundy wiosennej piłkarz z niepokojem spogląda na to, co dzieje się w jego ojczyźnie.

– Siedzę cały czas w telefonie. Koledzy pokazali mi linki, gdzie mogę od razu obserwować wiadomości z kraju. Jestem tym wszystkim przerażony. Podczas ostatnich dwóch dni spałem może cztery godziny. Bardzo to wszystko przeżywam – mówił w rozmowie z nami ukraiński piłkarz.