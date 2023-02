Na drogach Zielonej Góry. Mężczyzna jadący hulajnogą zderzył się z rowerzystą. Poszkodowany szuka świadków

Na drogach Zielonej Góry. Zderzenie hulajnogi i roweru

To był wtorek, 14 lutego, ok. godz. 22.20. Nasz Czytelnik wracał z pracy rowerem do domu ul. Batorego, przed wiaduktem kolejowym, od strony marketów.

- Przy ul. Batorego 45 zauważyłem nadjeżdżającą hulajnogę z naprzeciwka. Zwolniłem, "przytuliłem" się do prawej strony chodnika. Kierującym hulajnogą okazał się kompletnie pijany Ukrainiec, który z całym impetem, w ostatniej chwili przyspieszył i skręcił we mnie, wjechał na tzw. czołówkę - relacjonuje zdarzenie Czytelnik i wylicza straty i uszkodzenia. - Wylądowałem na ulicy z uszkodzoną kostką, wstrząsem mózgu oraz potłuczonym mocno biodrem, do tego uszkodzony telefon i porysowany zegarek. Szkody na ok. 2 tysiące złotych.

Kierujący hulajnogą uciekł. Zdaniem poszkodowanego hulajnoga była bardzo masywna, w kolorach czarno-czerwonym, dobrze oświetlona. Kierujący był w wieku ok. 40 lat. Miał na sobie czerwoną kurtkę. Wzrost ok. 180 cm.