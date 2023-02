Toaleta Pod Topolami w Zielonej Górze. Czytelnik ocenia budynek i jego przydatność. To jednocześnie szóstka i jedynka

Toalety publiczne w Zielonej Górze. Nieczynne, bo zamknięte

– Toalety w tym ładnym budynku z zegarem przy ul. Pod Topolami w Zielonej Górze już od dłuższego czasu są nieczynne. Tak spojrzałem na ten budynek i pomyślałem, po co go było budować, wydawać pieniądze, jak i tak nie można z niego skorzystać – opowiada Czytelnik.

Czas. Zegar nieczynny

Nasz Czytelnik chwilę jeszcze przyglądał się temu miejscu. Potem spojrzał na zegar na wieżyczce. – Popatrzyłem, było za 20 jedenasta. Pomyślałem, że zaoszczędziłem kwadrans. A to ten zegar jest zepsuty. Jak coś jest zrobione, to powinno działać – podkreślił. Z pytaniami o to miejsce zwróciliśmy się do Urzędu Miasta Zielona Góra.