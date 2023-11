Na lubuskim niebie była zorza polarna! Niesamowite zjawisko było widać gołym okiem

Wielu pasjonatów niezapomnianych wrażeń i widoków decyduje się na odległe podróże na Islandię, czy do Skandynawii właśnie po to, by móc zobaczyć zorzę polarną. Teraz nie było takiej konieczności, by przemierzać setki kilometrów. Niektórzy Lubuszanie mogli tylko wyjść na balkon, czy taras, by móc zobaczyć to cudo.

Niebo w Lubuskiem dosłownie zapłonęło!

Zorza polarna (Aurora borealis - północna, aurora australis - południowa) jest zjawiskiem świetlnym charakteryzującym się silnym polem magnetycznym. Daje fantastyczne efekty świetlne na niebie, z dominującymi barwami różowymi oraz zielonymi. Na Ziemi zorze występują najczęściej na wysokich szerokościach geograficznych, głównie za kołami podbiegunowymi.

Zorza polarna w Lubuskiem. Te zdjęcia zapierają dech!

Miłośnik fotografii Rafał Ziach uchwycił ten świetlny spektakl nad niebem w Niesulicach. Powiedzieć, że te zdjęcia są piękne, to... jak nic nie powiedzieć. One dosłownie zapierają dech w piersiach!