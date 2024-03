W Lubuskiem mamy podwodny park narodowy! Rozlewiska w "Ujściu Warty" robią wrażenie. Zobacz zdjęcia!

Park wygląda jak wielkie jezioro

Przyroda budzi się z zimowego snu

Zalewanie terenów parku przez wezbrane rzeki nie jest jednak niczym nowym. Jest on położony na terenach zalewowych i taka sytuacja ma tu miejsce nawet kilka razy w roku. W kilku minionych latach wody było jednak znacznie mniej z powodu łagodnych zim i suszy. Choć teraz turyści mają problem, żeby oglądać przyrodę, to ptakom taki wodny krajobraz bardzo sprzyja. To, że natura na dobre przebudziła się z zimowego letargu widać i słychać. Niebo przecinają klucze ptasich wędrowców, bo teren parku opuszczają ptaki, które w nim zimowały, a przybywają ptaki zwiastujące wiosnę.