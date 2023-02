Na takich przystankach w Zielonej Górze starszym osobom jest trudno wysiąść. Jest reakcja MZK

Autobusy w Zielonej Górze. Wysiadanie

To był dzień, kiedy błota pośniegowego było bardzo dużo, ale w tym miejscu bez względu na pogodę, czy jest słoneczna, czy deszczowa, osobom starszym trudno wysiąść z autobusu. To przystanek dla przyjeżdżających od strony centrum miasta, który nie ma zatoczki, wysiada się na ulicę, a nie na chodnik, co powoduje większą odległość do pokonania.