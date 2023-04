Najbogatsze i najbiedniejsze lubuskie powiaty. Gdzie wpływy z podatków są najwyższe?

Ministerstwo Finansów co roku publikuje kwoty dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego przypadających na jednego mieszkańca. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na dany rok dla gmin, powiatów i województw (tzw. Janosikowego). Podstawą do wyliczenia wskaźników na 2023 rok były dane o dochodach podatkowych za 2021 rok.