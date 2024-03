Do Żagania wrócą leopardy! - To bardzo prawdopodobne - mówi starosta Henryk Janowicz, doradca ministra Obrony Narodowej!

Przewodniczącym zespołu został żagański starosta

- Jestem społecznym doradcą - zstrzega starosta Henryk Janowicz. - Uważam, że to dla nas bardzo ważne, bo Żagań może znów stać się znaczącym ośrodkiem współpracującym z wojskiem. Zyskamy z pewnością nową infrastrukturę drogową, budowaną dzięki wsparciu MON. Będzie można znów ożywić zrujnowane koszary w mieście, ale co najważniejsze, do Żagania znów wrócą leopardy! W tym zakresie jest zrozumienie i dobra wola ze wicepremiera i ministra obrony narodowej.

Ważną rolą zespołu będą prace dotyczące obrony cywilnej, czy na przykład budowa schronów dla ludności.

W skład społecznego zespołu zostali powołani samorządowcy z terenów objętych obecnością jednostek wojskowych.