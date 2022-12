Najdroższe rośliny świata. Sprawdź, ile kosztują i czym można je zastąpić, żeby nie zbankrutować

Obecnie kwiaty doniczkowe i ogrodowe nie są przesadnie drogie. Oczywiście wiele zależy od gatunku, a także wieku i wielkości sadzonki, jednak można cieszyć się ukwieconym ogrodem i domem wcale nie wydając na to fortuny. Wiele roślin można też samodzielnie rozmnażać albo wyhodować z nasion. Ale nie wszystkie. Są też rośliny, których ceny przyprawiają o zawrót głowy, i to na światowym poziomie.

Kosztowne gatunki i odmiany roślin

Oszałamiające ceny roślin wcale nie są wynalazkiem naszych czasów. Wręcz można powiedzieć, że rośliny ozdobne są dziś stosunkowo tanie (przynajmniej niektóre). Wynika to przede wszystkim z umasowienia transportu oraz uprawy roślin, które są produkowane na wielką skalę. Nie zawsze tak było. Rośliny ozdobne długo były towarem luksusowym, sprowadzanym z odległych zakątków świata.

Dopiero z czasem wiele gatunków wprowadzono do masowej i profesjonalnej uprawy w Europie czy USA, ciągle też są hodowane nowe odmiany. Niektóre z nich początkowo osiągają wysokie ceny, tak było choćby z uroczym filodendronem Birkin, który początkowo był prawdziwym rarytasem, a obecnie można go kupić w markecie za ok. 20 zł. Podobnie spopularyzowały się niektóre storczyki, które jeszcze niedawno należały do wyjątkowo kosztownych roślin. Falenopsisy czy kilka innych gatunków można nabyć nawet w supermarkecie, jednak nadal wśród storczyków (czyli orchidei) jest wiele gatunków i odmian kolekcjonerskich oraz ekstremalnie drogich.