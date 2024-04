Pożar w nowym bloku w centrum Zielonej Góry. Konieczna była ewakuacja mieszkańców

Paliło się w hali garażowej

Na razie nie wiadomo, jak doszło do pożaru. Sprawa będzie wyjaśniana.

Lokatorzy wrócą do mieszkań po oddymieniu budynku. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Służby zostały zaalarmowane o pożarze we wtorek, 16 marca ok. godz. 20.30. Na miejsce zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej.

Mieszkańcy zrobili sobie śmietnik w garażu?

Mieszkańcy przyznają, że w podziemnym garażu było sporo śmieci. - To przede wszystkim kartonowe pudła, które zostały po przeprowadzkach. Na dodatek, wjazd do garażów jest często otwarty, więc każdy może tam wejść - dodają. - Niewykluczone, że było to podpalenie - spekulują.

Czytaj także: Głośne pożary i katastrofy w Zielonej Górze. O nich mówiła cała Polska