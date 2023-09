Najniższe ceny, najlepsza pogoda. Nowa, darmowa funkcja online wskazuje najlepszy czas na wymarzoną wycieczkę. Jak to działa?

Kiedy planujemy urlop, zawsze staramy się wyszukać ten idealny moment, gdy pogoda w wybranym miejscu jest najlepsza, a ceny lotów i hoteli niskie. Czasem zadanie wydaje się niewykonalne i albo koszty są zbyt wysokie, ale aura odstraszająca. Na szczęście w Internecie pojawiło się nowe darmowe narzędzie, które samo wyszukuje dla nas najlepszy termin na wycieczkę do wybranego miasta z dokładnością do kilku dni. Przekonajcie się, jak to działa.

Kiedy najlepiej lecieć na wymarzony urlop? Algorytm podpowiada najlepszy czas na wycieczkę

Wiecie, gdzie chcecie jechać, ale zastanawiacie się, który moment w roku będzie najlepszy na wymarzone wakacje czy urlop? W Internecie pojawiło się nowe narzędzie, które za darmo wskazuje, kiedy najbardziej warto pojechać do wybranego miasta. Przekonajcie się, jak to działa. travnikovstudio, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne Wakacje wprawdzie już się skończyły, ale sezon urlopowy w Polsce trwa jeszcze przynajmniej do końca września, a kto lubi zagraniczne wojaże, może wypoczywać w ciepłych krajach przez całą jesień i zimę. Symboliczny koniec lata to jednak dobra pora, by zaplanować podróże na kolejne wakacje i urlopy. W Internecie pojawiło się nowe narzędzie, które może ułatwić turystom wybór najlepszego terminu na wymarzoną wycieczkę.

Wyszukiwarka lotów Kayak.com udostępniła użytkownikom funkcję Best Time To Travel (Najlepszy Czas na Podróż). Opiera się ona na algorytmie, który analizuje kilka czynników, m.in. ceny lotów i hoteli, temperaturę i opady, a także popularność wybranego miasta we wszystkich miesiącach roku. Wystarczy wybrać lotnisko, z którego startujemy, miasto docelowe i długość planowanego pobytu (4, 7 lub 14 dni), a program wyliczy, w którym konkretnie miesiącu we wskazanym przez nas miejscu ceny są najniższe, pogoda najprzyjemniejsza, a tłumy najmniejsze.

Najniższe ceny, najlepsza pogoda

Dzięki nowej funkcji Kayak.com nie tylko wskaże nam konkretne daty, w których najlepiej zorganizować pobyt w danym mieście, ale też szczegółowo poinformuje nas o cenach i warunkach, jakie mogą nas czekać w drodze i na miejscu. Dowiemy się np., ile wynosi średnia cena przelotu do wybranego przez nas miasta w najlepszym miesiącu, a także w których konkretnie dniach tego miesiąca ceny lotów mogą być najniższe w porównaniu ze średnią.

Dostaniemy także informacje o średniej cenie za noc w hotelu. Z kolei widżet pogodowy wskazuje średnią temperaturę i opady we wskazanym miesiącu i przez cały rok, dzięki czemu możemy łatwo stwierdzić, kiedy najlepiej zaplanować urlop by uniknąć skrajnego gorąca lub nieustannego deszczu.

Program poinformuje nas też o przeciętnej cenie noclegu w mieście, rozróżniając między dniami powszednimi i weekendami.

Kiedy już poznamy najlepszy czas na podróżowanie do wymarzonego miasta, możemy przyjrzeć się cenom lotów w konkretnych dniach – wyszukiwanie tanich połączeń lotniczych to główna funkcja Kayak.com. Program wskaże konkretne dni, w których ceny lotów są najniższe, i podpowie, w jakim terminie najlepiej zarezerwować lot z wyprzedzeniem, by zyskać najlepszą ofertę. Best Time to Travel to darmowe internetowe narzędzie. Wyszukiwarka wskaże najlepszy czas na podróżowanie do wybranego miejsca, kiedy ceny lotów i noclegów są najniższe, a pogoda najpiękniejsza. Kayak.com / zrzut ekranu Czytaj też: Tym sposobem łatwo zaplanujesz urlop! Sprawdź, jak przeglądarka pomoże zorganizować wyjazd dzięki Google Travel

Włochy, Turcja, Chorwacja, Bułgaria – kiedy najlepiej się tam wybrać?

By wypróbować nową funkcję programu, wyszukaliśmy najlepsze terminy na 4-dniową wycieczkę do kilku destynacji popularnych wśród polskich turystów. Jako miejsce startu wskazaliśmy lotnisko Chopina w Warszawie. Destynacje ułożyliśmy chronologicznie według polecanych przez Kayak.com dat. Zobaczcie, jakie wyniki uzyskaliśmy:

Bangkok w Tajlandii: czwartek 26 października – niedziela 29 października 2023

Barcelona w Hiszpanii: niedziela 4 lutego – środa 7 lutego 2024

Rzym we Włoszech: niedziela 3 marca – środa 6 marca 2024

Ateny w Grecji: poniedziałek 4 marca – czwartek 7 marca 2024

Warna w Bułgarii: sobota 9 marca – wtorek 12 marca

Paryż we Francji: wtorek 19 marca – piątek 22 marca 2024

Dubrownik w Chorwacji: sobota 30 marca – wtorek 2 kwietnia 2024

Nowa funkcja wskazuje najlepsze terminy dla miast, ale nie najlepsze miasta dla terminów

Choć nowa funkcja Kayak.com jest przydatna do planowania urlopów z dużym wyprzedzeniem, nie pozwala niestety na wyszukiwanie najlepszych miejsc na podróż według miesięcy. O ile możemy się dowiedzieć, kiedy najlepiej wybrać się np. do Dubrownika, nie możemy wyszukać najlepszych miejsc na wycieczki np. w październiku.