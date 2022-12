Najpopularniejsze postanowienia noworoczne Polaków. Czy w tym roku będzie podobnie?

Zbliża się Nowy Rok, a wraz z nim coraz częściej pojawia się temat postanowień noworocznych. Część z nas chce być chudsza, lepiej zadbać o zdrowie fizyczne i psychiczne, inni pragną więcej zarabiać i mieć stałą pracę, a pozostali myślą o jej zmianie na lepszą. Jakie postanowienia noworoczne mieli Polacy na przełomie 2021 i 2022 r.? Temat postanowień noworocznych w polskiej przestrzeni social mediów przeanalizował PSMM Monitoring & More. Na co padł wtedy wybór Polaków i czy w tym roku na liście postanowień znajdą się podobne motywacje? Sprawdź! Z danych za okres od 1 grudnia 2021 do 31 stycznia 2022 wynikało, że w mediach społecznościowych w kontekście postanowień odnotowano ponad 33,6 tys. opinii i komentarzy, a liczba uzyskanych pod postami interakcji przekroczyła w tym czasie 1,3 mln. Zobacz najpopularniejsze postanowienia noworoczne --->

Natalia Popczyk / zdj. ilustracyjne