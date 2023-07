Natura 2000 chroni rzadkie gatunki i siedliska, a także sprzyja ekoturystyce

Obszary Natura 2000 obejmują wszystkie polskie parki narodowe, wiele rezerwatów przyrody, ale nie tylko. Są to także rzeki i otaczające je doliny, lasy oraz jeziora. Obszary te dotyczą nie tylko terenów, które ukształtowały się w wyniku procesów naturalnych, ale również te, powstałe w wyniku działalności człowieka, które obecnie oferują korzystne warunki do występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Natura 2000 to jedna z form ochrony przyrody, która została wprowadzona w Polsce z chwilą wejścia do Unii Europejskiej w 2004 roku. Natura 2000 to nowoczesna i dynamiczna forma ochrony przyrody, forma chroniąca konkretne siedliska i gatunki w danej lokalizacji. Jej celem jest także ochrona różnorodności biologicznej.

W Lubuskiem są takie Obszary Natura 2000, które liczą dziesiątki, a nawet setki tysięcy hektarów, jak np. Dolina Dolnej Noteci czy Puszcza Notecka, ale są też takie, jak Skwierzyna, Sulechów czy Otyń, które zamykają się w granicach kościołów. Jak to możliwe, że obszarem Natura 2000 stały się świątynie? Bo są one miejscem występowania chronionych nietoperzy.

Na tych obszarach można naprawdę dużo. W odróżnieniu od parków narodowych, czy rezerwatów przyrody, można tu robić w zasadzie wszystko to, co nie będzie stanowiło zagrożenia dla siedlisk czy gatunków, dla których ten obszar został utworzony. Obszary te nie wykluczają też prowadzenia na nich inwestycji - oczywiście nie wszystkich. Jednak Natura 2000 dzięki swoim walorom, daje szansę na rozkwit różnych dziedzin gospodarki. A rolnicy gospodarujący na tych właśnie terenach, mogą korzystać z licznych form dotacji i wsparcia finansowego.

Na początku tego miesiąca WFOŚiGW w Zielonej Górze przekazał dofinansowanie dla Parku Narodowego Ujście Warty na budowę wiaty wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ścieżce przyrodniczej „Ptasim szlakiem”. Wybudowanie dwukondygnacyjnej wiaty wraz ze stołem, ławkami, 10 stojakami na rowery, koszem do segregacji odpadów, obudową toalet, wydzielonym miejscem postojowym oraz ogrodzeniem terenu przy ścieżce edukacyjnej sprawi, że miejsce to będzie jeszcze częściej i chętniej odwiedzane przez „ekoturystów”. Co istotne, inwestycja ta, będzie częściowo przystosowana do korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne.

Ta inwestycja jest ważna i pokazuje, że Obszary Natura 2000 służą nie tylko przyrodzie, ale także nam wszystkim. To miejsca, w których możemy zrelaksować się, odpocząć i jednocześnie poszerzać swoją wiedzę dotyczącą natury, środowiska i ekologii. Najważniejsze jednak, by te miejsca szanować i nie degradować ich.