Rozbójnik przyrodniczy, szop pracz, masakruje nasze lasy. Trudno z nim walczyć. UZ i Związek Łowiecki łączą siły

Szopy pracze dewastują lasy, niszczą zwierzęta

Zwierzę to nazywane jest rozbójnikiem przyrodniczym, dewastuje nasze siedliska i niszczy gatunki, nie tylko łowne, ale i chronione. Świetnie wspina się po drzewach, pływa i dobrze porusza się po ziemi. W zeszłym sezonie myśliwi odstrzelili ponad dwa tysiące szopów, w tym już trzy tysiące… A z Brandenburgii napływają do nas niezbyt dobre wiadomości. Bo tam walczy się z szopem praczem już na pełną skalę. W zeszłym roku uśmiercono tam 31 tysięcy tych zwierząt. A Saksonii ponad 16 tysięcy. A szop pracz plądruje wszystko, niszczy gniazda, lęgi, żeruje na tym, co się da, bo jest wszystkożerny. Poza tym jest nosicielem różnych chorób, wirusów, nicieni, bakterii

Jak dochodzi do zwarcia psa myśliwskiego z szopem praczem, to bardzo często kończy się to kuracją antybiotykową i leczeniem weterynaryjnym. A przecież lis, borsuk czy kuny nie mają takiej możliwości. Szop pracz naturalnego wroga nie ma, bo świetnie ucieka na drzewa.

- Bardzo duży nacisk położyliśmy na dolinę środkowej Odry. Tam najwięcej było widać szopów praczy i najwięcej ubytków wśród ptactwa. Mówię tutaj o dzięciołach, kaczkach, kosach i wszystkim, co się gnieździ w obszarze Natura 2000. Myśleliśmy, że trochę ograniczyliśmy jego występowania. A okazuje się, że w tym roku szopa pracza w tym miejscu jest znów bardzo dużo. Wydaje się, że jest on ciągle wabiony mimo wszystko dużą jeszcze bioróżnorodnością tego pokarmu- podkreśla Jacek Banaszek.