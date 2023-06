Nauczyciele Roku w Zielonej Górze. Rozmawiali o oświacie, współczesnych wyzwaniach i szukali Bachusików

Nauczyciel Roku - autorytet w środowisku

Nauczyciele Roku szukali Bachusików

Nauczyciele Roku mieszkali w ośrodku w Przytoku, zwiedzili Zieloną Górę, winnicę w Łazie i wiele innych miejsc. Na zielonogórskim deptaku szukali Bachusików. Nie kryli zadowolenia z wyprawy w Lubuskie, wszak rozpoczęły się wakacje. Ale były też rozmowy i dyskusje na poważne tematy. Bo jak np. dziś zainteresować młodych danym tematem, gdy całymi dniami siedzą z nosem w telefonie?

- Świat, który nas otacza jest, jaki jest. Ani nudny, ani ciekawy. Tygrys w Indiach, model drona, kaktus w doniczce. To czy wyda nam się fascynujący, zależy od spojrzenia na to wszystko. Jeśli oczekuję, żeby moi uczniowie znaleźli coś w tym rzeczach fascynującego, to oni muszą to najpierw znaleźć w moich oczach – zauważa Grzegorz Lorek, Nauczyciel Roku 2022.

Zyta Czechowska, Nauczyciel Roku 2019, pedagog szkolny podkreślała dużą rolę kompetencji cyfrowych. Nowe technologie mają ogromny wpływ na rozwój kompetencji przyszłości. Dzięki nim można uczyć różnych treści za pomocą nowoczesnych treści – np. poprzez nagrywanie filmów czy wykorzystywania drukarek 3D. Co też sama czyni ze swoimi niepełnosprawnymi uczniami. Uczy ich w ten sposób pracy w grupie, kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów, tworzenia a nie odtwarzania.