Naukowiec z Uniwersytetu Zielonogórskiego będzie prowadził prestiżowe badania przy pomocy teleskopu Jamesa Webba

Zespół, do którego należy zielonogórski naukowiec, będzie mógł korzystać ze słynnego teleskopu przez ponad 7 godzin. W tym czasie astrofizycy planują wykonać spektroskopię brązowego karła WISEA 1534-1043, znanego również jako „The Accident”.

Zebrane dotychczas informacje wskazują, że jest to najprawdopodobniej najzimniejszy, znaleziony dotąd, brązowy karzeł należący do najstarszej populacji halo Drogi Mlecznej. Jego temperaturę szacuje się na mniej niż 400-500 K, czyli około 130 st. C.

Karzeł został nazwany "The Accident” (Przypadek), ponieważ został wykryty niejako przypadkowo i okazał się być niezwykle zagadkowym i trudnym do zbadania obiektem, znacząco odmiennym od swoich standardowych odpowiedników.