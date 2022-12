Kosmiczne śmieci i nie tylko obserwuje teraz nowoczesny teleskop UZ, który pojechał do Chile Leszek Kalinowski

Dzięki nowoczesnemu teleskopowi naukowcy i studenci mogą w Zielonej Górze obserwować niebo nad Chile. To najlepsze miejsce na świecie do prowadzenia badań. My rano obserwowaliśmy gwiazdy, bo nad pustynią Atakama panowała ciemna noc.