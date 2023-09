Nie żyje zasłużony fachowiec i działacz z Zielonej Góry Tadeusz Wawrzyniak

Tadeusz Wawrzyniak był odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi. Uhonorowany odznakami: Zasłużony dla miasta Zielona Góra, Zasłużony dla miasta Gorzów Wielkopolski, Zasłużony dla województwa zielonogórskiego i Zasłużony dla województwa gorzowskiego. Otrzymał również Odznakę honorową za zasługi dla województwa lubuskiego.

Był odznaczonym członkiem Klubu Rotary Zielona Góra. Pełnił rolę prezydenta klubu w latach 2006-2007 i przez wiele lat był skarbnikiem klubu.

Należał do grupy założycielskiej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Zielonej Górze. Pod koniec lat 70. był prezesem Oddziału Zielona Góra Stowarzyszenia Elektryków Polskich i wieloletnim członkiem tego stowarzyszenia. Był też prezesem Zielonogórskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Zielonej Górze i członkiem Rady Krajowej NOT. Należał do zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

W latach 1968-1971 był kierownikiem technicznym Rejonu Energetycznego Zielona Góra Zakładu Energetycznego w

Gorzowie Wielkopolskim. W latach 1971-1981 był dyrektorem Przedsiębiorstwa Elektryfikacji Obsługi Technicznej Rolnictwa

w Zielonej Górze. A w latach 1982-1995 dyrektorem Zakładu Techniki Medycznej w Zielonej Górze.

W kadencji 1998-2002 był radnym miasta Zielona Góra.