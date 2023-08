Noc Spadających Gwiazd w skansenie w Zielonej Górze Ochli. Jedyny taki piknik w roku. Zobacz zdjęcia

Naukowe eksperymenty i laserowe pokazy

Skąd biorą się spadające gwiazdy?

Perseidy to jeden z najpopularniejszych rojów meteorów pojawiających się na naszym niebie w okresie od 17 lipca do 24 sierpnia. Jest pozostałością komety o nazwie 109P/Swift-Tuttle, która raz na 133 lata zbliża się do Słońca i na skutek parowania lodowego jądra uwalnia mnóstwo okruchów skalnych i grudek pyłu, które tworzą potem długi warkocz.

Noc z soboty na niedzielę 12/13 sierpnia należy do wyjątkowych. To właśnie wtedy przypada maksimum roju Perseidów, a na niebie można obserwować prawdziwy spektakl.

Co roku Ziemia w swej okołosłonecznej wędrówce wpada na rój meteoroidów związany z tą kometą, a małe drobiny, które wchodzą w jego skład, rozpędzone do 59 km/s dostają się do atmosfery i spalają się, tworząc widowiskowe zjawisko „spadających gwiazd”.

Perseidy to jeden z najbardziej regularnie pojawiających się rojów meteorów. Można go obserwować co roku o tej samej porze. Najlepiej widzialny jest na półkuli północnej. W kulminacyjnym okresie na niebie pojawia się kilkadziesiąt rozbłysków w ciągu godziny.