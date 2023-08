Noclegi w koronach drzew. Gdzie w Polsce można spędzić noc w uroczym domku na drzewie? 10 nietypowych noclegów, które was zachwycą

Niesamowite domki na drzewach do wynajęcia w całej Polsce

Domek na drzewie do wynajęcia, czyli noclegi w koronach drzew

Domek na drzewie to marzenie wielu dzieci, ale nie każdemu udało się je zrealizować. Jeśli nadal marzycie o spędzeniu paru dni i nocy w domku na drzewie, mamy dobrą wiadomość: to możliwe!

Ben-Schonewille, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne

W Polsce istnieje kilka miejsc, oferujących turystom noclegi w koronach drzew, w domkach wznoszących się wysoko nad ziemią, skąd rozciągają się niezwykłe widoki.

Nie są to jednak domki na drzewie jak z dziecięcych marzeń – zbite z kilku desek bazy, do których wejść można było tylko po chwiejnej drabince ze sznura. Noclegi w koronach drzew to oferta dla dorosłych i rodzin ceniących sobie mimo wszystko komfort i bezpieczeństwo.

To domki letniskowe z prawdziwego zdarzenia, tyle że położone nietypowo – wysoko, często dosłownie w koronach drzew. Domki na drzewie, które można wynająć na noc, są solidne, wygodne, najczęściej bardzo jasne, z przestronnymi tarasami. Ich urok polega na niesamowitych widokach i wrażeniu, że przeżywa się na jawie sen z dzieciństwa.