Nowa sterylizatornia w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze gotowa. Co zyskują pacjenci?

Zmodernizowana za ponad 4 mln zł sterylizatornia w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze pozwoli na wykonywanie większej liczby operacji i zabiegów. Pacjentów wciąż przybywa, więc inwestycja była bardzo potrzebna. Choć trudna, bo przecież tego serca lecznicy nie można było zamknąć na czas remontu.

Szpital nie mógł sobie pozwolić na zatrzymanie pracy sterylizatorni. Trzeba więc było bardzo dobrej współpracy między pracownikami a wykonawcami modernizacji, by zadanie to wykonać. Z tego względu była to jedna z najtrudniejszych zmian w szpitalu, co podkreśla Paweł Urbański, kierownik działu inwestycji i remontów, główny specjalista ds. rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Centralna Sterylizatornia do serce Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze

Miejsce to często bywa nazywane sercem szpitala. Bo wszystkie oddziały używają narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego, który podlega myciu, dezynfekcji i sterylizacji. A to można robić tylko w centralnej sterylizatorni.

- Przyjmujemy narzędzia chirurgiczne, laparoskopowe. Trzeba je odpowiednio przygotować do minidezynfektorów. Myjka dozuje sobie środki chemiczne i tam narzędzia muszą być przez 1,5 godziny. Odbywa się wówczas są płukanie wstępne, później zasadnicze, mycie, dezynfekcja i suszenie – wyjaśnia Małgorzata Turonek, kierownik Centralnej Sterylizatorni Szpitala Uniwersyteckiego. – I później z tych myjek przelotowych narzędzia są wyciągnę i dosuszane, przedmuchiwane sprężonym powietrzem.

Narzędzia trzeba następnie umieścić w odpowiednich kontenerach i pojemnikach, by z powrotem mogły trafić na szpitalne oddziały. Ale nie tylko, bo jak zauważa Małgorzata Turonek, z usług sterylizatorni korzystają też inne podmioty medyczne czy salony kosmetyczne.

Steryzatornia bywa nazywana sercem szpitala Jacek Katos

Zakres modernizacji sterylizatorni w szpitalu był bardzo szeroki

W ostatnich latach pacjentów przybywa, wykonywanych jest więcej operacji i zabiegów. Tymczasem sterylizatornia nie nadążała za tymi zmianami, miała problemy ze spełnianiem norm, narzucanych przez sanepid. Stąd modernizacji była konieczna.

Jak mówi Paweł Urbański - zakres robót był bardzo obszerny. Zostały wykonane nowe posadzki, powieszane sufity, okładzina ścian. Wymieniliśmy instalacje, rozbudowaliśmy powierzchnię sterylizatorni, by stworzyć dwa niezależne ciągi i by nie krzyżowały się ciągi czyste i brudne. Dodatkowo została zmodernizowana stacja uzdatniania wody, która bezpośrednio podaje wodę do urządzeń sterylizacyjnych. Zostało zakupione też wyposażenie, wcześniej zamontowano sterylizatory, później stoły, regały, zgrzewarki. Postarano się także o nowe wyposażenie dla personelu. Inwestycja została wykonana dzięki przekazanym 3,9 mln zł przez samorząd województwa lubuskiego, 264 tys. zł to wkład własny szpitala.

Pieniądze na remont sterylizatorni Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze

Dr Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego, nie kryje zadowolenia z wykonania bardzo ważnej inwestycji. To kolejny krok w rozwoju lecznicy.

- Gdy weźmiemy pod uwagę liczbę zestawów, które sterylizatornia przerabiała w ciągu ostatnich trzech lat, zauważymy, że dwa lata temu było to 7 tys. zestawów miesięcznie, rok temu – 10 tys. zestawów miesięcznie, aktualnie jest to już ponad 13 tysięcy, a więc dwa razy więcej – podkreśla Marek Działoszyński. – To między innymi efekt wybudowania Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Niebawem uruchamiamy też blok operacyjny dla okulistyki.

Prezes szpitala dodaje, że zwiększyła się też liczba pracowników sterylizatorni, która funkcjonuje całą dobę, na trzy zmiany. Także w weekendy. Inwestycja została wykonana dzięki przekazanym 3,9 mln zł przez samorząd województwa lubuskiego, 264 tys. zł to wkład własny szpitala.