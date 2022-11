Wow! Bolid Formuły 1 na oddziale pediatrii zielonogórskiego szpitala. A o co tu chodzi?

W czwartek w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, na Klinicznym Oddziale Pediatrii odbyło się uroczyste przekazanie do użytku profesjonalnego gaming roomu na potrzeby małych pacjentów. Salę profesjonalnie wyposażyła zielonogórska firma Domator 24 znana m.in. w produkcji popularnych na całym świecie foteli dla graczy Diablo chairs.

- To miejsce przeszło nasze najśmielsze marzenia. Nie spodziewaliśmy się aż takiego efektu –zauważa Emil Korczak, naczelny lekarz Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. – My, dorośli jesteśmy zachwyceni, a co dopiero mówić o dzieciach. Jest to pewnego rodzaju odskoczenia od przykrej rzeczywistości pobytu w szpitalu. Bywałem tu i faktycznie mali pacjenci są zachwyceni.