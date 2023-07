Nowi policjanci w Lubuskiem. 21 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie w Gorzowie

Uroczystość miała podniosły charakter. Nowi funkcjonariusze, powtarzając słowa roty, złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

- Wykonujcie swoje obowiązki tak, aby nie zawieść pokładanych w Was nadziei, by zasłużyć na szacunek społeczeństwa i przełożonych. Jestem przekonany, że kierując się uczciwością, odwagą i ofiarnością będziecie wzmacniać, rozwijać i aktywnie współtworzyć Lubuską Policję – zwrócił się do nowych funkcjonariuszy nadinspektor Jarosław Pasterski, komendant wojewódzki policji w Gorzowie Wielkopolskim.