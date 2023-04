Nowy profesor z Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego - Agnieszka Zembroń-Łacny

Od 10 lat pracuje na Uniwersytecie Zielonogórskim

Posiada sto prac naukowych i publikacji

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

Pani Profesor jest beneficjentką grantu pobytowego Swiss National Science Foundation Lozanna oraz uczestniczką Individual Teaching Programme for Teaching Staff Mobility at University of Komotini, International Visitors Council of Columbus at Franklin University. Jest członkiem International Society of Exercise Immunology, European College of Sport Science, Inflammation Research Association, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, associate editor Biology of Sport, review editor Frontiers of Physiology. Od 2013 roku jest wiceprezeską ds. naukowych Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.