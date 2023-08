Nowy ranking bogactwa samorządów. Gdzie w Lubuskiem żyje się lepiej, a gdzie trzeba zaciskać pasa?

Wśród miast wojewódzkich Zielona Góra zajęła tym razem 14. miejsce w kraju ze wskaźnikiem zamożności na osobę wynoszącym 6197 złotych. To spadek o dwie pozycje w porównaniu do poprzedniego zestawienia. Cieszyć może natomiast awans Gorzowa, który przez blisko dekadę był najbiedniejszym miastem wojewódzkim w kraju, ale nie znajduje się już na ostatnim miejscu. Miasto awansowało o jedną pozycję. W ubiegłym roku dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł tu 5714 złotych.

To dobra informacja, bo wszystkim nam zależy na tym, by mieszkańcy Gorzowa mieli dobrą sytuację materialną i lepsze warunki do życia. Największa w tym zasługa naszych mieszkańców. To ich ciężka praca, ich wysiłek i ich ambicje, decydują o tym, że miasto się zmienia na lepsze - mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.