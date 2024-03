Nowy szpital w Zielonej Górze? Zdrowie na językach. Pomysły jak uzdrowić sytuację

Temat zdrowia, budowy nowego szpitala powraca w Zielonej Górze jak bumerang. Zdaniem mieszkańców, wszystko co miałoby poprawić ich sytuację, związaną ze zdrowiem jest jak najbardziej wskazane. Jakie pojawiają się pomysły?

- Szkoda, że tylko na dyskusjach się kończyło – mówi Stanisława Smolińska i dodaje, że cieszy się nawet z małych rzeczy, które przyczyniają się do poprawy zdrowia. Takich jak np. tężnia w Parku Tysiąclecia, siłownie pod chmurką, darmowe szczepionki przeciwko grypie dla seniorów. Sama stara się dbać jak tylko może. Regularnie chodzi na basen, zwraca uwagę na odpowiednią dietę. Czy jej zdaniem w Zielonej Górze potrzebny jest nowy szpital? Pan Stanisława nie ma wątpliwości, że tak. Choćby mały. To przecież oznaczałoby więcej lekarzy, więcej badań, mniejsze kolejki.

Sześć lat temu mówiło się już o nowym szpitalu w Zielonej Górze

- Na pewno dużą ulgę przyniósłby już sam jakiś obiekt, w którym można by wykonywać specjalistyczne badania np. reznonans magnetyczny, na który dziś trzeba czekać 159 dni – zauważa pani Stanisława. - Przecież skoro innym się to opłaca, to miasto też mogłoby na tym zarabiać, a jeśli nawet zysk nie byłby aż taki duży, to przecież dokłada się do wielu innych rzeczy jak choćby żużel.

O budowie nowego szpitala przy Trasie Północnej było głośno w 2018 roku, kiedy to ogłaszano przetarg na budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Niektórzy uważali, że powinno ono powstać w innym miejscu niż na terenie szpitala.

Rada miasta zmieniła wówczas plan zagospodarowania przestrzennego działki przy Trasie Północnej. Tak by mógł na niej powstać szpital czy obiekty związane ze zdrowiem.

Trzeba być przygotowanym na nowy szpital

- Nie wiem za ile lat pojawi się możliwość wybudowania nowego szpitala. Ale musimy być na nią przygotowani – tłumaczył wówczas prezydent Janusz Kubucki. - Miasto się rozwija. Wcześniej czy później pojawi się potrzeba wybudowania nowej lecznicy. Samo miasto, ani samorząd województwa, nie będzie w stanie jej postawić. Trzeba liczyć na fundusze z budżetu państwa. Jeśli się by pojawiły, a my nie mielibyśmy gdzie budować, to stracilibyśmy szansę na duże pieniądze…

Szpital nie byłyby przy samej drodze, ale w lesie, 250 metrów od Trasy Północnej. Od Chynowa oddzielałby go las.

W 2022 roku, kiedy szpital szukał obiektu dla administracji, znów zdrowie wywoływało ożywione dyskusje.

- Musimy usiąść przy okrągłym stole! Wszyscy, wojewoda, marszałek i prezydent miasta. Musimy poprosić o spotkanie z ministrem zdrowia - mówił wówczas prezydent. - Chodzi o temat ewentualnego wybudowania szpitala z prawdziwego zdarzenia i wyprowadzenie go z zabytkowych budynków z centrum miasta. Wrocław dostał kilkaset milionów złotych na budowę Centrum Onkologii. Poznań też kończy przeprowadzkę szpitala do nowego obiektu. W Krakowie wybudowali nowy szpital i też wyprowadzają lecznicę z centrum miasta. Ale to inwestycje, które są wpisane do budżetu rządowego.

Teraz temat zdrowia znów jest na topie. A to za sprawą kampanii wyborczej.

KO: - Wybudujmy Centrum Zdrowia 75 plus

- Zielona Góra nie ma miejskiego szpitala, a miasta jej podobne, takie szpitale prowadzą. Dla przykładu można wymienić Jelenią Górę czy Bydgoszcz. Zielona Góra nie wspiera Szpitala Uniwersyteckiego, dlatego zmiany w sprawach zdrowotnych są konieczne – mówili na niedawnej konferencji prasowej posłanka KO Elżbieta Anna Polak i kandydat KO na prezydenta miasta Marcin Pabierwski: - Chodzi o budowę Centrum Zdrowia 75 plus, gdzie starsze osoby znajdą kompleksową opiekę i pomoc. Zielona Góra ma potencjał i zdolności finansowe, by to zrobić. W ciągu roku wybudowaliśmy nowy pawilon rehabilitacyjny z ogrodem na dachu w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie. Kosztował 50 mln zł. Taki sam pawilon można wybudować w Zielonej Górze. Projekt jest gotowy.

Lewica: - Dofinansujmy przychodnie zdrowia

Także kandydaci Lewicy na konferencji zorganizowanej przed przychodnią zdrowia w Zielonej Górze Ochli dużo mówili o zdrowiu.

Cezary Wysocki podkreślał, że Lewica będzie dążyć do tego, by miasto przekazywało dotacje przychodniom zdrowia, zwłaszcza tym w dzielnicy Nowe Miasto. By pacjenci mieli łatwy dostęp do lekarza.

- Zdrowie będę miał jako jeden z najważniejszych elementów, bo przecież jeśli sobie czegoś życzymy, to zdrowie stawiamy na pierwszym miejscu. Ono jest najważniejsze – mówi Janusz Jasiński, kandydat Lewicy na prezydenta miasta. - I nie tylko o mury czy urządzenia chodzi, ale o szanowanie ludzi, o godne zarobki kadry medycznej.

PiS: - Wybudujmy kilka domów dziennego pobytu, KW Hreszczyka: - Wsparcie miasta dla kolejnych ośrodków zdrowia

Kandydat PIS na prezydenta Grzegorz Maćkowiak także zapewnia, że sprawy zdrowia, zwłaszcza seniorów, a przecież miasto się starzeje, są mu bardzo bliskie. Stąd np. będzie dążył do budowy kilku domów dziennego pobytu dla seniorów. Także w programie wyborczym Adama Hreszczyka znajdziemy m.in. wsparcie miasta w organizacji kolejnych ośrodków zdrowia z lekarzem pierwszego kontaktu i pediatrą.

Pytani przez nas mieszkańcy podkreślali, że choć zdrowie to sprawa rządu, szpital to zadanie samorządu województwa, to jednak miasto nie powinno się od niego odcinać. Bo wiadomo, że wspólnie można więcej zrobić. I sprawić, że łatwiej im będzie walczyć o swoje zdrowie. Liczą, że do Zielonej Góry jak najszybciej spłyną fundusze na budowę Centrum Onkologii i remont budynku szpitala, w który była porodówka. A także że pojawią się inne, nowe placówki, dzięki którym sytuacja pod względem badań, leczenia, rehabilitacji znacznie się poprawi.

